عقوب يتابع عمل اللجنة الاستشارية الطبية طبرق

اطلع وزير الصحة سعد عقوب على سير عمل اللجنة الاستشارية الطبية طبرق وآخر المستجدات، وكافة الإجراءات المتخذة لمجابهة وباء كورونا، وذلك خلال اجتماعه مع مدير عام مركز طبرق الطبي رئيس اللجنة فرج الجالي.

الاجتماع تمت خلاله متابعة الجاهزية لمجابهة هذا الوباء والإجراءات المتخذة بشأن عودة العالقين بجمهورية مصر والبالغ عددهم ألفا وثلاثمئة وتسعة وتسعين مواطنا من مختلف مدن ليبيا، والذين تم تسكينهم في عدد من فنادق المدينة للحجر الصحي.

وزير الصحة أشاد بدور اللجان المشكلة خلال هذه المرحلة حفاظا على سلامة الوطن والمواطن.

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