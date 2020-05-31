تفاصيل الأوضاع العسكرية في جنوب طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

31 May, 2020

يشهد محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم الأحد، بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي محمد الصادق، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “قامت قوات الوفاق بشن هجوم على محور طريق المطار بغية الوصول إلى مطار طرابلس، ولكن قواتنا المسلحة استبسلت في الدفاع عن تمركزاتها وأسفر هذا الهجوم عن مقتل قادة بارزين في صفوف العدو أبرزهم قيادي في الزاوية المدعو حمدي حليلي، والذي ظهر رفقة عناصر تنظيم شورى درنة الإرهابي أثناء سيطرتهم على مدينة صبراته”، بحسب تعبيره.

وفي السياق، أكد عضو شعبة الإعلام الحربي عقيلة الصابر، أن القوات المسلحة تمكنت من صد محاولة فاشلة لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك للهجوم على مواقع القوات المسلحة بمحور “عين زارة”.

كما أكد الصابر، في وقت سابق، أن ‏المعارك لازالت مستمرة وبقوة في محور الرمله وكوبري المطار، مع تكبيد صفوف قوات الوفاق خسائر كبيرة في الأفراد والآليات.