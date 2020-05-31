الليفاوي ينفي بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا من منطقة سمنو

نفى عميد بلدية وادي البوانيس المكلف عبد القادر الليفاوي الأخبار التي تناولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات، حول إصابة عائلة من منطقة سمنو بفيروس كورونا في مدينة طرابلس؛ وأكد أنه تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة بطرابلس وأنه لا توجد أي حالة من منطقة سمنو مصابة بفيروس كورونا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
“إيتاميل رادار” يرصد توجه طائرتين عسكريتين تركيتين إلى ليبيا
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
كاشفا كذب الوفاق بدمجها.. عميد طرابلس: يجب ضم التشكيلات المسلحة لوزارتي الدفاع والداخلية فوراً
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الوفاق بمحيط مطار طرابلس
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
الخدمات الصحية بنغازي تعقد اجتماعاً مع مديري مرافق الرعاية الصحية الأولي
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك