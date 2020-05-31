الليفاوي ينفي بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا من منطقة سمنو

نفى عميد بلدية وادي البوانيس المكلف عبد القادر الليفاوي الأخبار التي تناولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات، حول إصابة عائلة من منطقة سمنو بفيروس كورونا في مدينة طرابلس؛ وأكد أنه تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة بطرابلس وأنه لا توجد أي حالة من منطقة سمنو مصابة بفيروس كورونا.

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