الإعلام الحربي: جثث المرتزقة منتشرة في طريق المطار

قالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس ممتلئ بجثثٍ متفحمة وعربات مُدمّرة وخسائر كثيرة تركت بعد فرار قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.

كما قالت الشعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “على الرغم من كل الدعم المُقدّم من قِبل تركيا لقوات الوفاق، وعلى الرغم من أعداد المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في صفهم إلا أنهم دائماً ما يرجعون وأذيال الخيبة تجُرّ وراء ظهورهم تاركين خلفهم الكثير من جُثثِ رفاقهم ومرتزقتهم في كل مرة يحاولون فيها التقدم لتمركزات القوات المسلحة فطريق المطار”، بحسب وصفها.