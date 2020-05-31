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الناطق باسم خارجية الوفاق: نتوقع دورا أمريكياً أقوى لتحقيق الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، إن حكومتهم تتوقع دورا أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف القبلاوي في تصريحات لإذاعة “آر إف آي” الفرنسية نقلتها وزارة الخارجية، أن واشنطن كان لها دور في استقلال ليبيا، ولها أن تكون لاعبا أساسيا الآن في عملية الاستقرار السياسي والتنمية.

على صعيد متصل، أشار القبلاوي إلى أن حكومة الوفاق تسعى للسيطرة على كامل التراب الليبي لإدارة العملية السياسية، منوها إلى أن “حفتر ليس شريكا في العملية السياسية، وسيكون عقبة أمام أي حل سياسي”، على حد قوله.

وأعلنت واشنطن سلسلة مواقف سياسية وعسكرية مؤخرا تعكس القلق من تسليم طائرات روسية إلى قوات القيادة العامة للجيش الليبي ووجود قوات فاغنر الروسية في محاور القتال، بحسب تصريحات ومواقف أمريكية.

وكان آخر تلك التصريحات لمدير إدارة المخابرات التابعة للقيادة الأمريكية في أفريقيا البريجادير جنرال جريجوري هادفيلد، الذي قال إن “تسليم روسيا طائرات حربية إلى ليبيا ربما لن يغير التوازن في الحرب الأهلية، التي بلغت طريقا مسدودا، لكنه يمكن أن يساعد موسكو في نهاية المطاف في ضمان معقل استراتيجي في شمال أفريقيا”.

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