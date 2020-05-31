الاجتماع التشاوري بين الأجهزة الطبية لمتابعة تطورات انتشار كورونا

عقد بمقر العزل الصحي في غات اجتماع تشاوري حضره مدير مستشفى غات حامد محمد ومدير قسم العزل الصحي بالمستشفى حسن الناني وأعضاء فريق العزل الصحي ببلدية غات.

وتناول الاجتماع مدى جاهزية القسم والقدرة على الاستجابة والتعامل مع الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في حال تسجيلها بالمنطقة.

هذا وناقش أعضاء الفريق، كل حسب اختصاصه، كافة المتطلبات والصعوبات، وأهمها مدى توفر وجاهزية الطاقم التمريضي وقدرته على التواجد المستمر.

وأكد رئيس قسم العزل الصحي أنهم جاهزون نسبيا من ناحية الأجهزة والمعدات والمستلزمات الوقائية، وسيشرعون في إجراء محاكاة تدريبية للفريق فور اكتمال الطاقم التمريضي، وذلك لمعاينة مدى الاستجابة والجاهزية.

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