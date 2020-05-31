اخبار ليبيا الان

“الثني” يتابع أعمال صيانة آبار المياه ببلدية درنة

تم النشر منذُ 23 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد سير أعمال صيانة آبار المياه ببلدية درنة، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

واطلع “الثني” خلال الاجتماع على أعمال الصيانة الجارية لآبار المياه في بلدية درنة، وذلك عقب توريد المضخات الغاطسة لهذه الآبار.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي أن نسب الإنجاز في أعمال الصيانة وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن الانتهاء من أعمال الصيانة ستتم في القريب العاجل.

وناقش الاجتماع سير عمل باقي مشروعات المؤسسة الوطنية للموارد المائية في كافة البلديات، ونسب الإنجاز فيها والعراقيل والمعوقات التي تواجهها وكيفية وضع الحلول لضمان سير العمل على أكمل وجه.

الوسوم

آبار المياه بلدية درنة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالرحمن الثني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك