الجيش الليبي: قتلى وأسرى من المرتزقة في محور كازيرما

أعلنت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، محاصرة عدد من المرتزقة السوريين التابعين لقوات الوفاق في محور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي عقيله الصابر، “القوات المسلحة الليبية نجحت في محاصرة 5 أشخاص مرتزقة سوريين الجنسية تابعين لقوات وفاق في محور الكازيرما قبل قليل بعد محاصرتهم في أحد المباني والقضاء على أربعة منهم والقبض على أحدهم من قبل قواتكم المسلحة”.

هذا وكانت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قالت إن طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس ممتلئ بجثثٍ متفحمة وعربات مُدمّرة وخسائر كثيرة تركت بعد فرار قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك.

كما قالت الشعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “على الرغم من كل الدعم المُقدّم من قِبل تركيا لقوات الوفاق، وعلى الرغم من أعداد المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في صفهم إلا أنهم دائماً ما يرجعون وأذيال الخيبة تجُرّ وراء ظهورهم تاركين خلفهم الكثير من جُثثِ رفاقهم ومرتزقتهم في كل مرة يحاولون فيها التقدم لتمركزات القوات المسلحة فطريق المطار”، بحسب وصفها.