أعلن مركز الطب الميداني والدعم، الأحد، مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء القصف العشوائي على منطقة الشارع الغربي وجزيرة سوق الثلاثاء والطريق السريع بطرابلس

