فرق الرصد تجري كشفا طبيا لطلبة الكلية العسكرية ببنغازي

سيرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية – بنغازي أمس قافلة طبية لإتمام الإجراءات الصحية والطبية لطلبة الكلية العسكرية العائدين من مناطقهم بعد قضاء الإجازة الدراسية.

وأوضحت الغرفة أن الطلبة أجريت لهم الفحوص الطبية اللازمة والتحاليل المطلوبة، كما قدمت لهم محاضرات قصيرة وتطبيقات عملية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والطرق الصحيحة في استخدام أدوات الوقاية الشخصية، كما تم وضع الملصقات التوعوية حول التدابير والإجراءات الوقائية من عدوى الفيروس.

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