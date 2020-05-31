رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير عمل مركز الخبرة القضائية

بنغازي 31 مايو 2020 (وال) – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد على سير عمل مركز الخبرة القضائية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع مدير المركز الدكتور سالم عبدالله القطراني.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء – المكلف السيد الأستاذ عبدالمنعم الشعافي ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج، كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه مركز الخبرة القضائية.

وبحث الاجتماع سير عمل مشروعات المركز ونسب إنجاز هذه المشروعات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استكمال هذه المشروعات بما فيها مشروع صيانة فرع مركز الخبرة القضائية بمدينة البيضاء. (وال – بنغازي)

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