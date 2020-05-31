رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير عمل مركز الخبرة القضائية

بنغازي 31 مايو 2020 (وال) – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد على سير عمل مركز الخبرة القضائية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع مدير المركز الدكتور سالم عبدالله القطراني.
وناقش الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء – المكلف السيد الأستاذ عبدالمنعم الشعافي ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج، كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه مركز الخبرة القضائية.
وبحث الاجتماع سير عمل مشروعات المركز ونسب إنجاز هذه المشروعات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استكمال هذه المشروعات بما فيها مشروع صيانة فرع مركز الخبرة القضائية بمدينة البيضاء. (وال – بنغازي)
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