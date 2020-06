“باشاغا” يعترف: ضعف أداء وزارة الداخلية سببا في انتشار العصابات وشبكات تهريب البشر

اعترف وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير

المعتمدة “فتحي باشاغا”، اليوم الأحد، بضعف أداء الوزارة، وذلك بعد انتشار

العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر في البلاد .

وطالب ” باشاغا”، مديريات الأمن بتكثيف جهودها

للحد من كافة الظواهر الهدامة التي تسئ للمجتمع الليبي، معتبرا أن ظاهرة الهجرة غير

الشرعية تمثل مصدر قلق لدول حوض المتوسط عامة وليبيا خاصة .

وأشار”باغشا” إلى أن هناك دول أوروبية تسعي لتوطين المهاجرين داخل

ليبيا، مؤكدا أن هذا الأمر يمس الأمن القومي في ليبيا.

