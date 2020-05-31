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“باشاغا” يعترف: ضعف أداء وزارة الداخلية سببا في انتشار العصابات وشبكات تهريب البشر

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعترف وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير
المعتمدة “فتحي باشاغا”، اليوم الأحد، بضعف أداء الوزارة، وذلك بعد انتشار
العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر في البلاد .

وطالب ” باشاغا”، مديريات الأمن بتكثيف جهودها
للحد من كافة الظواهر الهدامة التي تسئ للمجتمع الليبي، معتبرا أن ظاهرة الهجرة غير
الشرعية تمثل مصدر قلق لدول حوض المتوسط عامة وليبيا خاصة .  

وأشار”باغشا” إلى  أن هناك دول أوروبية تسعي لتوطين المهاجرين داخل
ليبيا، مؤكدا أن هذا الأمر يمس الأمن القومي في ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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