اعترف وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير
المعتمدة “فتحي باشاغا”، اليوم الأحد، بضعف أداء الوزارة، وذلك بعد انتشار
العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر في البلاد .
وطالب ” باشاغا”، مديريات الأمن بتكثيف جهودها
للحد من كافة الظواهر الهدامة التي تسئ للمجتمع الليبي، معتبرا أن ظاهرة الهجرة غير
الشرعية تمثل مصدر قلق لدول حوض المتوسط عامة وليبيا خاصة .
وأشار”باغشا” إلى أن هناك دول أوروبية تسعي لتوطين المهاجرين داخل
ليبيا، مؤكدا أن هذا الأمر يمس الأمن القومي في ليبيا.
The post “باشاغا” يعترف: ضعف أداء وزارة الداخلية سببا في انتشار العصابات وشبكات تهريب البشر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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