في ظل الانفلات الأمني .. شركة الكهرباء : ظاهرة سرقة الأسلاك أصبحت حالة شبه يومية

أكدت الشركة العامة لـلكهرباء، اليوم الأحد، أن ظاهرة سرقة

أسلاك الكهرباء أصبحت حالة شبه يومية، معلنة عن سرقة تفريعة ” 11 ك. ف ”

بمنطقة الأصابعة .

وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنها تعاني بشكل يومي من ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء،

مشيرة إلى قيام مجموعة من اللصوص بسرقة وتخريب تفريعة 11 ك. ف على خط الجسر بمنطقة

الأصابعة .

وفى وقت سابق، نشرت الشركة صوراً تظهر حجم الأضرار وأعمال

السرقة التي تعرضت لها محطتي 11 ك.ف (أولاد شلاطة ومقسم العحيلي ) بمنطقة مشروع الهضبة

.

وتعانى ليبيا من أزمة كبيرة في الانفلات الأمني منذ 2011،

وانتشار المجموعات المسلحة واللصوص، الذين يقدمون بين الحين والآخر على سرقة أسلاك

الكهرباء، إلى أن صارت ظاهرة شبة يومية .

