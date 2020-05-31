“الثني” يطلع على سير عمل مركز الخبرة القضائية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على سير عمل مركز الخبرة القضائية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع مدير المركز الدكتور سالم عبدالله القطراني.
وناقش الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء – المكلف الأستاذ عبدالمنعم الشعافي ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج، كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه مركز الخبرة القضائية.
وبحث الاجتماع سير عمل مشروعات المركز ونسب إنجاز هذه المشروعات.
وأكد “الثني” على ضرورة استكمال هذه المشروعات بما فيها مشروع صيانة فرع مركز الخبرة القضائية بمدينة البيضاء.
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