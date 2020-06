الشطشاط: الصراع على النفط سيحول ليبيا إلى ساحة صدام أوروبية تركية

اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي جمال الشطشاط، أن التدخل التركي في ليبيا يثير مخاوف حقيقية، من تحول ليبيا إلى ساحة صدام أوروبية تركية.

وقال الشطشاط في تصريحات صحفية إن كبرى الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لها مصالح متنوعة في ليبيا، باتت مهددة بشكل كبير، بعد تمدد تركيا في ليبيا سياسياً وبشكل أكبر عسكرياً، ما ينذر بصدام قريب بينها، تحركه الرغبة في الدفاع عن مصالح الطرفين.

وأضاف الشطشاط أن تزايد التصريحات من تركيا وحكومة الوفاق غير المعتمدة ، التي تكشف نية الأخيرة في منح امتيازات خاصة لأنقرة، في شكل استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز في ليبيا، ساهم بشكل كبير في إثارة القلق الأوروبي، من سيطرة تركية على الإمدادات الحيوية من مصادر الطاقة الليبية، التي تشكل جزءاً مهماً من الواردات الأوروبية من الطاقة ولشركاتها.

وحذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي من تحرك أوروبي قريب وواسع، لتقليل الخطر الذي تمثله سياسات أردوغان في ليبيا، وقد تكون البداية بتفعيل أكبر لعملية إيريني البحرية، لفرض المزيد من الرقابة على تطبيق القرارات الدولية، الخاصة بمنع توريد السلاح والمقاتلين إلى طرابلس.

