“بلدي تاورغاء” يستنكر هجوم مليشيات “السراج” على مخيم الفلاح ويطالب البعثة الأممية بنقل الصورة الصحيحة

أصدر المجلس البلدي تاورغاء، بيانا اليوم الأحد، أدان فيه الهجوم الذي وصفه بـ”الغادر” على مخيم الفلاح بطرابلس من قبل مليشيات “السراج” الخميس الماضي، وراح ضحيته أحد أبناء المدينة.

وقال المجلس البلدي في بيانه: “تابع المجلس البلدي أوضاع مهجري تاورغاء في مخيمات البؤس والشقاء وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تعرض حياتهم للخطر وتحرمهم الأمن والأمان والاستقرار مع استمرار عمليات الترويع والقتل والتغييب القسري”.

واستكمل البيان: ” ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم الغادر والجبان الذي تعرض له مخيم الفلاح لمهجري تاورغاء بتاريخ الخميس 28 – 5 من قبل مجموعة مسلحة وأسفر عن قتل أحد أبناء تاورغاء المهجرين “المرحوم عادل حسان” في ظل الانفلات الأمني وسطوة المليشيات وانتشار السلاح وغياب الدولة وأجهزتها الأمنية في المنطقة الغربية”.

وتابع البيان: “نطالب البعثة الأممية بنقل الصورة الصحيحة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لما يتعرض له المدنيين في طرابلس وضواحيها من عمليات قتل ونهب ومطالبة سلطة الأمر الواقع في طرابلس بممارسة دورها الحقيقي في الحفاظ على أمن المواطنين وكبح جماح المليشيات وتفعيل ما تبقى من أجهزة أمنية.