مديرية الأمن الواحات جالو تشرع في تنفيذ قرار حظر التنقل بين المدن

أعلنت مديرية أمن الواحات جالو اليوم البدء في قفل البوابة الجنوبية جالو والمدخل الشمالي للمدينة، ومنع الدخول والخروج من المدينة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالحكومة الليبية بشأن إلغاء حظر التجول داخل المدن والتشديد على منع التنقل بين المدن، داعية المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي عائلة أو أفراد قادمين من المناطق التي وصل إليها الوباء، حتى يتم عرضهم على اللجنة الطبية الاستشارية فرع الواحات.

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