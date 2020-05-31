“الإعلام الحربي”: طريق المطار ممتلئ بجثث المليشيات وآلياتهم المتفحمة بعد خسائرهم

قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، أنه على الرغم من كل الدعم المُقدّم من قِبل المعتوه التركي للمليشيات ، وعلى الرغم من أعداد المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في صفهم إلا أنهم دائماً ما يرجعون وأذيال الخيبة تجُرّ وراء ظهورهم تاركين خلفهم الكثير من جُثثِ رفاقهم ومرتزقتهم في كل مرة يحاولون التقدم فيها لتمركزات القوات المسلحة.

وتابعت الشعبة فى إيجاز صحفى ، اليوم الأحد، طريق المطار اليوم يمتلئ بجثثٍ متفحمة وعربات مُدمّرة وخسائر كثيرة تركت بعد فرارهم خوفاً من هول ما رأوا من أبطال قواتنا المُسلحة .