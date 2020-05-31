الجيش الليبي: تصدينا لهجوم الوفاق في 3 محاور

نجحت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، في صد هجوم قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في محاور طرابلس، “عين زارة، الرمله، كوبري المطار”.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي عقيلة الصابر، إن الاشتباكات في محاور طرابلس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الوفاق مع حرق أكثر من 13 سيارة مسلحة، و2 BMB ، واسترجاع 3 آليات مسلحة كانت بحوزتهم. وتشهد محاور جنوب العاصمة اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لليوم السابع على التوالي بين قوات الوفاق والجيش الوطني.

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