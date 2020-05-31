رئيس مجلس الوزراء يستلم التقرير الدوري عن ملف حقوق الإنسان من وزير الخارجية والتعاون الدولي

بنغازي 31 مايو 2020 (وال) – تسلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، والذي بين التقدم المحرز في هذا الملف في بلادنا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.
وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي للسيد الرئيس خلال الاجتماع الذي جرى في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أن هذا التقرير يقدم كل خمس سنوات إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، ناقش السيد الرئيس مع الوزير آخر التطورات السياسية التي تشهدها بلادنا وتطورات محاولات الغزو التركي وكيفية التصدي له سياسيا بالتنسيق مع دول الجوار وكافة الدول الصديقة والشقيقة. (وال – بنغازي)
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