رئيس مجلس الوزراء يستلم التقرير الدوري عن ملف حقوق الإنسان من وزير الخارجية والتعاون الدولي

بنغازي 31 مايو 2020 (وال) – تسلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، والذي بين التقدم المحرز في هذا الملف في بلادنا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي للسيد الرئيس خلال الاجتماع الذي جرى في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أن هذا التقرير يقدم كل خمس سنوات إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، ناقش السيد الرئيس مع الوزير آخر التطورات السياسية التي تشهدها بلادنا وتطورات محاولات الغزو التركي وكيفية التصدي له سياسيا بالتنسيق مع دول الجوار وكافة الدول الصديقة والشقيقة. (وال – بنغازي)

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