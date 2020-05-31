الثنى يستلم التقرير الدوري عن ملف حقوق الإنسان من وزير الخارجية

تسلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد ،التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، والذي بين التقدم المحرز في هذا الملف في بلادنا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وبحسب إيجاز صحفى للحكومة الليبية،فقد ٔوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي للسيد الرئيس خلال الاجتماع الذي جرى في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أن هذا التقرير يقدم كل خمس سنوات إلى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، ناقش الثنى مع الوزير آخر التطورات السياسية التي تشهدها بلادنا وتطورات محاولات الغزو التركي وكيفية التصدي له سياسيا بالتنسيق مع دول الجوار وكافة الدول الصديقة والشقيقة.