سبها الطبي يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة

بفيروس كورونا لحالة مخالطة من منطقة الشاطئ، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى مركز العزل

الصحي بالمدينة.

وأوضح المركز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن الحالة وصلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ بالمركز

أمس السبت بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا، حيث قام فريق الرصد بأخذ عينات منها،

مبيناً أن نتائج تحاليل العينة أظهرت إصابتها بالفيروس .

كما أعلن المركز أيضاً، عن استقباله صباح أمس حالة أخرى مشتبه

في إصابتها بالفيروس “مخالطة” وكانت في حالة ولادة مستعجلة وتحتاج لتدخل

طبي، وقام فريق الرصد بأخذ عينة من الحالة قبل اتمام إجراءات الولادة، مضيفاً أنه بعد

الولادة بساعة تم الإعلان عن نتيجة الحالة وثبت أنها سالبة وغير مصابة بفيروس كورونا.

