لليوم الثامن على التوالي.. عمليات أجدابيا: القوات المسلحة تصد هجوم جديد لمرتزقة تركيا على محاور جنوب طرابلس

‏ليبيا – أعلنت قوة عمليات أجدابيا في إيجاز عسكري اليوم الأحد نجاح وحدات القوات المسلحة في صد هجوم لمسلحي الوفاق ومرتزقة تركيا على محاور جنوب طرابلس لليوم الثامن على التوالي.

قوة عمليات أجدابيا أوضحت في إيجازها العسكري بأن القوات المسلحة ألعربيه الليبية “المجاهدة” تمكنت من صد هجوم المرتزقه السوريين المدعومين من تركيا في محاور ” عين زارة ، الرملة ، كوبري المطار ، مبينةً بأن الهجوم أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بصفوف مسلحي الوفاقق.

وأفادت القوة بأن وحدات القوات المسلحة تمكنت من حرق أكثر من “13” آلية مسلحة وعربتي BMB بمن فيها ، واسترجاع “3” آليات مسلحة كانت بحوزتهم .

ووجهت القوة في ختام إيجازها العسكري التحية لكل من كان له دور اليوم في ملاحم صد الهجوم.

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