عميد بلدية سرت يبحث أزمة نقص الوقود في المدينة

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اليوم الأحد، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين بالبلدية

لمناقشة أزمة نقص الوقود في عدد من المحطات والمخابز بالبلدية .

وأوضحت البلدية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن الاجتماع تناول وضع آلية منظمة لتوزيع

الوقود على المحطات المستهدفة، إضافة إلى توفير وقود الديزل للمخابز بالتنسيق مع نقابة

المخابز، مشيرة إلى أن رئيس المجلس التسييري للبلدية تابع ملف نقص الوقود بعدد من المحطات

مع زايد هدية عضو مجلس النواب عن سرت الذي أبدى تعاونه على توفير احتياجات أهالي سرت،

وفي مقدمتها الوقود وغاز الطهي .

ومن جهته تواصل عضو المجلس

التسييري للبلدية فتحي ابوراوي مع المدير العام لشركة نفط ليبيا مفتاح التاجوري،

حول إمكانية توفير الوقود بكميات أكثر للمحطات بسرت .

