اخبار ليبيا الان عاجل

بعد تعديلها.. تعليم الوفاق تعتمد مواعيد استئناف الدراسة للشهادتين

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عقد
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد عماري ، اليوم الأحد ،
اجتماعا مع عدد من المسؤولين لمناقشة تعديل خطة العودة المدرسية المعلن عنها في
وقت سابق وفقا لمستجدات الوضع الصحي في البلاد بسبب فيروس كورونا .

وخلال
اللقاء ، تم الاتفاق علي أن تكون العودة في مرحلتها الأولى لطلبة الشهادة الثانوية
فقط اعتبارا من 18 يوليو المقبل ولمدة ستة أسابيع ، على أن تكون عودة باقي سنوات
النقل وطلبة شهادة اتمام التعليم الأساسي بداية من يوم  5 سبتمبر المقبل من خلال فصل دراسي مكثف وبوعاء
زمني معدل للحصص اليومية.

The post بعد تعديلها.. تعليم الوفاق تعتمد مواعيد استئناف الدراسة للشهادتين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك