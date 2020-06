بعد تعديلها.. تعليم الوفاق تعتمد مواعيد استئناف الدراسة للشهادتين

عقد

وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد عماري ، اليوم الأحد ،

اجتماعا مع عدد من المسؤولين لمناقشة تعديل خطة العودة المدرسية المعلن عنها في

وقت سابق وفقا لمستجدات الوضع الصحي في البلاد بسبب فيروس كورونا .

وخلال

اللقاء ، تم الاتفاق علي أن تكون العودة في مرحلتها الأولى لطلبة الشهادة الثانوية

فقط اعتبارا من 18 يوليو المقبل ولمدة ستة أسابيع ، على أن تكون عودة باقي سنوات

النقل وطلبة شهادة اتمام التعليم الأساسي بداية من يوم 5 سبتمبر المقبل من خلال فصل دراسي مكثف وبوعاء

زمني معدل للحصص اليومية.

