عقد
وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد عماري ، اليوم الأحد ،
اجتماعا مع عدد من المسؤولين لمناقشة تعديل خطة العودة المدرسية المعلن عنها في
وقت سابق وفقا لمستجدات الوضع الصحي في البلاد بسبب فيروس كورونا .
وخلال
اللقاء ، تم الاتفاق علي أن تكون العودة في مرحلتها الأولى لطلبة الشهادة الثانوية
فقط اعتبارا من 18 يوليو المقبل ولمدة ستة أسابيع ، على أن تكون عودة باقي سنوات
النقل وطلبة شهادة اتمام التعليم الأساسي بداية من يوم 5 سبتمبر المقبل من خلال فصل دراسي مكثف وبوعاء
زمني معدل للحصص اليومية.
The post بعد تعديلها.. تعليم الوفاق تعتمد مواعيد استئناف الدراسة للشهادتين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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