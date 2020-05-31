باشاغا يعترف بضعف وزارته ويؤكد: أدى لانتشار العصابات وشبكات تهريب البشر

اعترف فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة السراج ،بسوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس نتيجة ضعف أداء العناصر التابعة للوزارة، الأمر الذي أدى إلى انتشار العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر.

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة داخلية السراج، جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع رؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء مديريات الأمن بالمناطق بأكاديمية الدراسات العليا في جنزور وبحضور وكلاء وزارة الداخلية،

وقال باشاغا، إن سبب نشاط العصابات المسلحة والإجرامية وشبكات تهريب البشر هو ضعف أداء وزارة الداخلية، مضيفا، هذا لا يأتي إلا عن طريق مديريات الأمن بكافة مناطق ليبيا وعملها الدؤوب للحد من كافة الظواهر الهدامة التي تسئ للمجتمع الليبي.

وزعم باشاغا أحد أبرز المؤيدين للتدخل التركي في ليبيا والسيطرة على مقدرات البلاد، أنه يرفض التدخل الأجنبي في البلاد، قائلا نتطلع أن تكون ليبيا دولة مستقرة ذات سيادة بدون تدخل أي أطراف خارجية لحل كافة المشاكل وأن يكون الحل فيها ليبي ليبي.

وهاجم باشاغا باقي الجهات والأشخاص الموالين لحكومة الوفاق، متهما إياهم بعرقلة عمل الوزارة، قائلا ، هناك مؤسسات داخل الدولة الليبية تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية وعرقلة كافة مشاريعها.

وتطرق إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها مصدر قلق لدول حوض المتوسط عامة وليبيا خاصة، مشيراً أن هناك دول أوروبية تسعي لتوطين المهاجرين داخل ليبيا ولكن سعيهم مرفوض وغير مقبول وتعتبر مساساً بالأمن القومي لليبيا، حسب قوله.

وقدم التحية إلى مليشيات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين الموالين لتركيا، قائلا ، نحيي كافة المرابطين في جبهات القتال والمحاور في دفاعهم عن العاصمة طرابلس ضد الميليشيات والمرتزقة الذين يسعون إلى عودة حكم العسكر من جديد إلى ليبيا، حسب قوله.