تعليم الوفاق تعتمد مواعيد استئناف الدراسة

عقد وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمناقشة تعديل خطة العودة المدرسية المعلن عنها في وقت سابق وذلك وفقا لمستجدات الوضع الصحي في البلاد واستناداَ للكتاب الموجه للوزارة من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا.

وأكد الوزير خلال افتتاحه للاجتماع، بأن الوزارة حريصة كل الحرص على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة وكذلك المعلمين وهي تعمل في ضوء التوصيات الفنية التي تصدر عن اللجنة العلمية المختصة بمتابعة تطورات الوضع الوبائي في البلاد، واستمع الوزير لكل الملاحظات والمقترحات التي أبداها المجتمعون والتي غطت مختلف جوانب العملية التعليمية.

كما قدم أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عرضا موجزا لموقف مختلف دول العالم من العودة المدرسية وأسلوب إجراء الامتحانات بها بما يتماشى مع الاجراءات الاحترازية الملزمة.

وبعد النقاش وتبادل مختلف وجهات النظر تم الاتفاق على أن تكون العودة في مرحلتها الأولى لطلبة الشهادة الثانوية فقط وذلك بداية من : 2020/07/18م ولمدة ستة أسابيع، وتكون عودة باقي سنوات النقل وطلبة شهادة إتمام التعليم الأساسي بداية من يوم 5 سبتمبر القادم من خلال فصل دراسي مكثف وبوعاء زمني معدل للحصص اليومية.

ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة من الاجتماعات في الأسبوعين القادمين لمناقشة الوعاء الزمني وآلية اجراء الامتحانات النصفية والنهائية لمختلف المراحل.