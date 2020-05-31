الثني يتابع أعمال صيانة آبار المياه ببلدية درنة

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد سير أعمال صيانة آبار المياه ببلدية درنة، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

واطلع الثني خلال الاجتماع على أعمال الصيانة الجارية لآبار المياه في بلدية درنة، وذلك عقب توريد المضخات الغاطسة لهذه الآبار.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي أن نسب الإنجاز في أعمال الصيانة وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن الانتهاء من أعمال الصيانة ستتم في القريب العاجل.

وناقش الاجتماع سير عمل باقي مشروعات المؤسسة الوطنية للموارد المائية في كافة البلديات، ونسب الإنجاز فيها والعراقيل والمعوقات التي تواجهها وكيفية وضع الحلول لضمان سير العمل على أكمل وجه.

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