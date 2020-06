أعلنت لجنة الرصد والتقصي ببلدية الزاوية، اليوم الأحد،

عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة سلبية نتائج 32 عينة مشتبه في

إصابتها بالمرض .

