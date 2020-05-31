وحدات الجيش تصد هجوما للميليشيات على محاور جنوب طرابلس

تمكنت وحدات القوات المسلحة لليوم السادس على التوالي من صد هجوم لميليشيات الوفاق أمس على محاور جنوب طرابلس.

شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة في إيجاز صحفي أوضحت أن الميليشيات المدعومة من تركيا تركز هجومها منذ ستة أيام في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار، كاشفة عن تكبيدها خسائر في العتاد والأرواح، إضافة إلى أسر عدد من المرتزقة وغنم آليات.

وأفادت شعبة الإعلام بأن الاشتباكات ما تزال مستمرة ولم تتوقف في محور كازيرما لليوم السادس على التوالي، مشيرة إلى توقعاتها باستمرار ميليشيات الوفاق في القتال تنفيذا لمخطط تركيا التي تواصل دعم الميليشيات بالمرتزقة.

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