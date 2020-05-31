 “المسماري”: لا يوجد أجنبي واحد ضمن القوات المسلحة ومن يريد أن يتأكد يأتي لمحاور القتال

نفى الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، وجود أية قوات أجنبية سورية أو روسية تقاتل بجانب القوات المسلحة، قائلا “لا يوجد مقاتل أجنبي واحد على الأرض الليبية ضمن القوات المسلحة ومن يريد أن يتأكد يأتي إلى محاور القتال”.

جاء ذلك خلال لقاء “المسماري” في برنامج البلاد المذاع على قناة “218”، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الاتهامات الموجهة للجيش بوجود مقاتلين أجانب كاذبة وادعاءات من قبل الإعلام المضلل التابع للإخوان المسلمين.

وأكد “المساري” أن الحرب في ليبيا حرب بالوكالة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقاتل متطرفين وتكفيريين لا نعرف من ورائهم من البلاد، موضحا أن القوات المسلحة تقاتل بالإنابة عن الشعب الليبي فقط، وأن الدعم المقدم للجيش الليبي هو بشري وهذا أهم دعم وجميعهم من القبائل الليبية الشرفاء، لافتا أن قوات الجيش تعمل على إصلاح الكثير من الأسلحة والمعدات وإعادة استخدامها مرة أخرى.

وأوضح “المسماري” أنه إذا كان هناك قوات روسية تقاتل مع الجيش الليبي ستعلن روسيا ذلك لأنها دولة عظمى ولن تخاف من أحد مثلما تدخلت في سوريا بكافة أسلحتها وجنودها مؤكدا أن القوات المسلحة تقاتل بأبنائها.

ولفت “المسماري” إلى أن محور شرق مصراته فيه هدوء نسبي، وهناط استطلاع للقوات الجوية في هذه المنطقة كل ساعة، وبالنسبة لمحاور طرابلس فمنذ الجمعة الماضية المنطقة تشهد اشتباكات مستمرة مع المليشيات والمرتزقة الأتراك والسوريين الذين يحاولون مهاجمة القوات المسلحة حول العاصمة.

وطمأن “المسماري” الشعب الليبي بأن القوات المسلحة حققت نجاحا كبيرا في المعارك خلال الأيام السبع الماضية في محاور طرابلس قائلا “وضعنا ممتاز جدا جدا”.

وحول الانسحابات الأخيرة من عدد من المواقع للجيش، أوضح “المسماري” أنه في غرب طرابلس وتحديدا قاعدة الوطية انسحب الجيش منها نتيجة رؤيته بأن الدفاع عن الوطية أصبح غير مفيد نتيجة التدخل التركي المباشر بالطائرات المسيرة المكثفة، فكانت رؤية القيادة العامة أنه ليس من الصحيح التمسك بهذا الموقع ورسمنا خطة للانسحاب منذ 4 أشهر وتم وضع خطة للانسحاب التدريجي دون أية خسائر للاستفادة من القوات في مواقع أخرى.

وأشار “المسماري” إلى تمكن القوات المسلحة من استهداف 3 طائرات مسيرة، حول طرابلس، نافيا وجود حصار لقوات الجيش، مؤكدا أننا نعمل بدفاعية أكثر من الأيام الماضية.

وحول إلقاء القبض على مرتزقة أردوغان الفاغنر، أوضح “المسماري” أنه من خلال التحقيق اكتشفنا أن هناك جهاديين جائت للقتال في ليبيا بفتوى شرعية لمحاربة القوات المسلحة بدعوى أن الجيش مرتد وهؤلاء تكفيريين خطيريين على الأمن الإقليمي بالكامل وموجودين في محاور طرابلس، ووجدنا مرتزقة يتبعون فصائل الجيش الوطني السوري الذي أنشاته تركيا وهذه المليشيات تم إجبار قائديها للمقاتلين لديهم بالقتال في ليبيا مقابل الأموال، وهناك المجموعة الثالثة وهم أبناء المخيمات وهم المقيمين على الحدود السورية الخاضعة لتركيا وفيهم أطفال وصغار سن وطلبة مدارس يتم تجنيدهم مقابل صرف مبالغ لأسرهم وذويهم من تركيا.

وأشار “المسماري” أن هناك 17 ألف مرتزق تم نقلهم من سوريا غلى ليبيا منهم 13 ألف من الجيش الوطني السوري التابع لتركيا، مؤكدا أن جندي واحد من القوات المسلحة بسلاحه وعتاده يعادل فصيل من مرتزقة أردوغان.