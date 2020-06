“دير شبيغل”.. صهر أردوغان أكبر المستفيدين من الحرب في ليبيا

قال تقرير لمجلة

دير شبيغل الألمانية، الأحد، إن وتيرة استخدام تركيا للطائرات من دون طيار محلية

الصنع ارتفعت بشكل كبير، لا سيما تلك التي تنتجها شركة يملكها صهر الرئيس رجب طيب

أردوغان ، وذلك مع تزايد التدخلات التركية في أكثر من

بلد في المنطقة.

وأشار تقرير المجلة

الألمانية أن البلاد التي تتدخل فيها أنقرة بقوتها العسكرية لا تخلو من طائرات

“بيرقدار تي بي 2” التي تصنعها شركة مملوكة لصهر الرئيس التركي، سلجوق

بيرقدار.

وأوضحت المجلة

الألمانية إلى أنه يتم استخدام درونز “بيرقدار تي بي 2” من دون طيار

التركية، بقوة وكثافة غير مسبوقين في ليبيا لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة.

كما أكدت المجلة

الألمانية أن تركيا دشنت جسرا جويا لإمداد قوات الوفاق غير المعتمدة بالمعدات

العسكرية رغم عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا

التي تحظر تصدير السلاح إليها.

