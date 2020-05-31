المحجوب: القبض على 22 من المرتزقة السوريين

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، اعتقال اثنين وعشرين من عناصر المرتزقة والميليشيات الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا، وسقوط عشرات القتلى والجرحى؛ فضلا عن السيطرة على ثماني عربات مسلحة ومدرعتين تركيتين في معارك بطرابلس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال المحجوب في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” أمس، إن تركيا أرسلت أكثر من عشرة آلاف مرتزق للقتال في ليبيا، مضيفا أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على أكثر من ست وعشرين من القيادات الإرهابية وقيادات المرتزقة في عمليات طرابلس مؤخرا، كما تم القضاء على أكثر من مئة وأربعين من المرتزقة السوريين خلال اليومين الماضيين في العمليات ذاتها.

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