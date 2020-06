دان المجلس البلدي

تاورغاء، السبت، الهجوم الغادر الذي تعرض له مخيم الفلاح للنازحين يوم الخميس

الماضي، من قبل مليشيات مسلحة ما أسفر عن مقتل المواطن عادل حسان أمام زوجته وأبنائه

.

وأوضح المجلس،

في بيان له، أن المواطنين في مخيمات النازحين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل المليشيات

المسلحة، مؤكداً أن هذه المليشيات تمارس بشكل يومي أعمال القتل والتعذيب والتغييب القسري

بحق المدنيين .

وطالب البيان بعثة

الأمم المتحدة بنقل الصورة الصحيحة للمجتمع الدولي حول سطوة المليشيات المسلحة وانتشار

السلاح وغياب أجهزة الدولة عن ما يتعرض له المدنيين في طرابلس، كما طالب سلطة

الأمر الواقع القيام بدورها في كبح جماح هذه المليشيات المسلحة .

وكانت مصادر صحفية،

قد أفادت بأن المليشيات المحسوبة على حكومة الوفاق غير المعتمدة، قتلت مواطنا يدعى

عادل حسان التاورغي أمام زوجته وأبنائه في وسط مخيم الفلاح للنازحين، بعد مطاردتهم

له بالسيارة، موضحة أن الواقعة بدأت عندما ضايق “التاورغي” سيارة بها اثنين

من المليشيات بشكل غير مقصود وبالرغم من اعتذاره لهم إلا انهم قاموا بمطاردته داخل

المخيم ثم أطلقوا عليه وابلا من الرصاص.

يأتي ذلك في ظل الفوضى

الأمنية التي تشهدها البلاد منذ عام 2011 وحتى الآن، وتغول المليشيات في طرابلس في

ظل غياب القانون والأجهزة الأمنية المنوط بها حفظ الأمن وتوفير الآمان .

The post “بلدي تاورغاء” يدين الهجوم على مخيم الفلاح ويستغيث من سطوة المليشيات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24