الحاسي: الحالة الوبائية في سبها استثنائية لعدم التوصل إلى الحالة الصفرية

قال الناطق باسم اللجنة الطبية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي إن الحالة الوبائية في مدينة سبها استثنائية لعدم التوصل إلى حد الآن إلى حالة صفرية كانت مصاحبة للحالات التي ظهرت في المدينة، وهو ما سيصعب مسألة التحكم في الوضع الوبائي بالمدينة.

الحاسي وفي مؤتمر صحفي استثنائي عقده اليوم أضاف أن عدد حالات الإصابة المسجلة إلى حد اليوم في سبها بلغ ثمانية وأربعين، مشيرا إلى أنه ورغم نقص الإمكانيات إلا أن الوضع إلى غاية اللحظة مسيطر عليه.

هذا وشدد الحاسي على ضرورة الوقوف مع أهالي الجنوب وتقديم المساعدات اللازمة لهم لمجابهة فيروس كورونا.

وعن الوضع الوبائي في ليبيا ككل فقد كشف الحاسي أن العدد الكلي للحالات التي تم الكشف عليها بلغ أربعة آلاف وتسعين حالة ، وأن عدد الحالات المؤكدة بلغ مئة وثلاثين حالة أما حالات الشفاء فهو خمسون فيما استقر عدد الوفيات عند خمس حالات.

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