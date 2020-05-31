“الغرياني” لـ “بني وليد”: من يستقبل طائرات “حفتر” ويحميه عملاء للروس وملاحدة للفرنسيين

طالب المفتي المعزول المقيم في تركيا، الصادق الغرياني، أهل العلم وأخيار بني وليد ألا يضيعوا مدينتهم، وألا يجعلوا مطارهم محطة لنقل السلاح لقتل إخوانهم في المدن الغربية، مدعيا أنه من يستقبل طائرات “حفتر” في مطارهم ويحمونهم وإن كانوا من أهل بني وليد فهم عملاء للإمارات وللروس الملاحدة وللفرنسيين وللمشروع الصهيوني بأكمله، بحسب زعمه.

وأوضح خلال صفحة “مؤسسة التناصح” على موقع “فيسبوك”، التابعة لقناة التناصح التي تبث من تركيا، أنه استبشر خيرا ببيان أهل بني وليد عندما قالوا أنهم أمهلوا المرتزقة الروس وقتا محددا حتى يخرجوا منها لكن تبين لاحقا أن هذا كان مجرد مخادعة وأن المرتزقة الروس مازالوا يتجولون داخل أسواقهم بأريحية كما يتجول الأصدقاء، بحسب كلامه.

ودعا “الغرياني” أهل بني وليد بأن يستفيدوا من تجارب الماضي، زاعما انهم عليهم أن لا يقبلوا المرتزقة وهم يعلمون ما فعلوا بأبنائهم وإخوانهم في طرابلس، في إشارة إلى القوات المسلحة.

وانتقد “الغرياني” بيان ما أسماء القيادة المشتركة، بوقف ملاحقة العدو في إشارة إلى القوات المسلحة، واصفا ذلك بالغريب، وأنه نتيجة ضغوط المجتمع الدولي الذي له حسابات تحتلف عن حسابات “الوفاق”، زاعما أنه كلما اشتد الخناق على “حفتر” يهبوا لدعمه بالتصريحات والبيانات، مدعيا بقوله: “ولكن لا ينبغي أن يمنعنا هذا من استمرار قصف الطيران لقطع إمداد المعدات من مطار بني وليد إلى الجبهات”.