الثني يطلع على سير عمل مركز الخبرة القضائية

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني خلال اجتماعه اليوم مع مدير مركز الخبرة القضائية سالم عبد الله القطراني سير عمل المركز، وحسب المكتب الإعلامي للحكومة فقد ناقش الاجتماع كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه مركز الخبرة القضائية وسير عمل مشروعات المركز ونسب إنجازها، حيث أكد الثني على ضرورة استكمال هذه المشروعات بما فيها مشروع صيانة فرع مركز الخبرة القضائية بمدينة البيضاء.
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قناة ليبيا
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