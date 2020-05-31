شمام مهاجماً قيادات السراج: يمارسون العبط السياسي.. المشري نموذجاً

هاجم عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” السابق، محمود شمام، قيادات فائز السراج رئيس ما يسمى المجلس الرئاسى،واصفا إيهام بانتهاجهم “العبط السياسى”.

وفى تدوينة للشمام على حسابه بموقع فيسبوك قال، العبط السياسي الليبي لا يضاهيه عبط سياسي آخر لأنه مقرون بضحالة التجربة السياسية الليبية، إليكم نماذج: ” خالد المشري الذي يرأس الجسم الصخيراتي المعروف بالمجلس الأعلى للدولة يتحدث مع شخص لا يحمل صفة محددة موازية أو مقاربة لصفته ويناقش معه هاتفيًا أمور حساسة سيادية وسياسية وتكتيكية تنشر الآن على الملا، و المحادثة متوفرة للعامة، ومن الواضح أن الشخص لا يمت بصلة للكي جي بي ، كم درجة عبط سياسي تعطيه من 1 الى 10، أنا نعطيه 11″.

وتابع الشمام: “على العيساوي وزير الاقتصاد الذي أقاله السراج يصرح بعد الإقالة انه أقيل لأنه كان ” سدًا منيعًا” أمام التلاعب في 30 مليار ، لو فيه سرقة 30 مليار كان أرسلوه للآخرة وليس الى بيته، يا راجل قول الخلاف حول مترو الأنفاق لأن السراج كان يبي يوصله لعند ترهونة، كم درجة من العبط السياسي تعطي لوزير الاقتصاد المقال”.

وفى تدوينه تحدث الشمام أيضا عن اللواء المسماري الناطق العسكري باسم القيادة العامة والذى نفى وصول 14 طائرة روسية إلى القووات المسلحة، زاعما أن ذلك “عبطا سياسيا”،على حد تعبيره.