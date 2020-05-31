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الأبلق: النواب في طبرق يجب وضعهم خلف القضبان لمحاكمتهم بتهمة خيانة ثورة فبراير

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق العضو المقاطع للبرلمان عمار الأبلق على إجتماع أعضاء من مجلس النواب في طبرق بالعاصمة المصرية القاهرة لتجسيد وإحياء مبادرة اطلقوها ، معتبراً أن المبادرة و غيرها من المبادرات لن تحقق شيء لأن ماوصفه بـ”المجرم الغازي لطرابلس” يستمر في غيه وعدوانه بدعم أطراف خارجية حسب زعمه.

الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن الاطراف الدولية ومجلس الأمن الدولي لم يقوما بإلتزاماتهما تجاه من وصفهم بـ”المعرقلين للإتفاق السياسي” ولم يتم إدانة ما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” ( تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) بل هي دعوات لوقف النار ومسميات هشة تحت مسمى هدنة وضرورة وقف إطلاق النار لمكافحة كورونا بالرغم أن طرابلس يومياً تهدد بالصواريخ حسب زعمه.

وإستطرد حديثه :” ما يسمى اعضاء مجلس النواب الذين لم يلتحقوا بمجلس النواب في طرابلس ويجتمعون هنا وهناك وينسقون في الواقع الإفتراضي عن طريق الواتس اب وغيره ربما يتحدثون هكذا ويتكلمون عن اضغاث احلام، أعتقد أن مجلس النواب طبرق انتهى تماماً لأن هناك مجلس نواب في طرابلس انعقد وفق الإتفاق السياسي الليبي لتطبيق المادة 16-17-18 من هذا الإتفاق، من يريد من النواب الإلتحاق بمجلس نواب طرابلس للخروج بالبلاد من الأزمة ومن ثم هناك لجان للحوار ما بين مجلس النواب طرابلس والدولة لإيجاد ارضية مشتركة بعد أن يتم صد العدوان عن العاصمة” حسب تعبيره.

وأكد على أنه لا يمكن أن يكون “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)  شريك في أي حوار سياسي، معتبراً أن الاخير وداعميه من النواب وغيرهم يجب وضعهم خلف القضبان لمحاكمتهم بتهمة خيانة  ما وصفها بـ”ثورة فبراير”.

وأضاف :” الصراع صفري كيف يقول مبادرة سياسية بعيدة عن حفتر وحفتر يسيطر على الجنوب والهلال النفطي وموارد الدولة الليبية تصدير النفط صفر والدولة الليبية تعاني من أزمة إقتصادية خانقة ، الليبين يجوعون وربما يموتون من الجوع مستقبلاً إن كانوا هؤلاء يقولون ان حفتر هو قائد عام للجيش تحت شرعية مجلس النواب طبرق لماذا لا يقولون له كف عن ذلك ولماذا لا يقيلونه، لا بد من دحر الغازي وتجرير الحقول النفطية وباقي الأرض الليبية”.

وبشأن التدخلات الخارجية بالشأن الليبي قال إنه منذ إنطلاق ما وصفها بـ”عملية الكرامة المشؤمة” (عملية الكرامة العسكرية لمحاربة الجماعات الارهابية) هناك تدخل سافر من قبل دول إقليمية وغيرها من الدول حسب ما تتناوله التقارير عن تدفق السلاح لليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • With the due respect to the true REBELS and specially the ones from the beautiful & resilience city, Benghazi; the Feb Revolt was a keen & serious tragedy ya Turkish slave and dog
    Hell with you & anything that relates to NATO COUP in FEB 2011
    Now, the damn & the Satanic city of Sherkess ( Misrata ) breads new generations of rebels whom are being fathered by Turks, Qatari, Italians, Chadians & Syrians

    They should immerse your rotten & diseased flesh in large & so very hot oil container then quench your fried up & rotten flesh as a Statue for all cowards & traitors in the DAMN city MISRATA to look at.

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  • أعلم ياهذا لقب الأبله أليق عليك من لقب الابلق لان البلاه واضحه عليك ومن كبر بلاهتك هو اعتقادك بوجود شئ أسمه ثوره في ليبيا هي اضطرابات حدث في فبراير وهي تفتقد لصفة الثوره وهم مجموعه من قطاع الطرق هجموا علي المعسكرات سرقوا الاسلحه ثم باعوها في الشارع ثم تسلق الاخوان بسببها الي سدة الحكم فليست ثوره وهذه حقيقتها فهي كانت عباره عن تحريض من ديفيد ليفي للشعب للخروج علي القذافي وكل الليبيين عندما عرفوا حقيقة فبراير تنصلوا منها ولم يتمسك بها الا كل من هو أبله مثلك فاعضاء برلمان طبرق يجب ان يشكروا علي عدم اعترافهم بأن حركة فبراير كانت ثوره ولا يجب ان يحاكمون مثل ما حدثك بها عقلك المريض وتفتق بها فكرك السقيم فألتزم الصمت وأكل برسيم يا تافه با غشيم

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  • ظز فيك وفى مؤامرة فبراير الملعونة التى جلبت الاحتلال التركى والارهابين والمرتزقة والخوان ومهربى البشر ومصير خوان فبراير فى ليبيا مثل مصير خوان 25 يناير فى مصر دخلوا السجون بعد ان حاولت قطر تلميعهم وطلاؤهم دون جدوى فوجههم القبيح انكشف وكذلك وجوهكم القبيحة الملعونة تحية الى ثورة الكرامة التى اعادت للشعب الليبى كرامته وستعيدكم ال السجون مكان الاخوان المثليين المفضل للجهاد الشرجى القذر مثلك ياميبون

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