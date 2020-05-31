“غياب الدعم” يزيد المخاوف بشأن كورونا في سبها

قال عميد المجلس البلدي سبها، الشاوش غربال، إن الغرفة المركزية لمكافحة الوباء لم يخصص لها أي دعم مالي من أي جهة كانت.

ودعا غربال، خلال مؤتمر صحفي بقاعة المجلس البلدي سبها، إلى عدم الهلع، حيث إن كثيرا من دول ومدن العالم نجحت في السيطرة على المرض وبدأت بفك وتخفيف إجراءات العزل، مشددا على أهمية الالتزام بتوجيهات الغرفة المركزية لمكافحة الوباء وتعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض الرئيسي في طرابلس واعتماده مصدرا للمعلومات الموثوقة في كل ما يتعلق بهذا الوباء.

ولفت إلى أن البلدية أصدرت قرارات تختص بإيقاف الاختلاط عبر إيقاف الدراسة والتجمعات في الأفراح والمآتم وإغلاق المساجد والزوايا وإغلاق المحلات التجارية الكبيرة والمقاهي.

وطالب غربال أهالي وسكان المدينة بالبقاء في البيوت والالتزام بحظر التجول المعلن عنه وتأجيل كافة المناسبات الاجتماعية كمراسم الأعراس وإغلاق الزوايا المخصصة للتجمعات في المآتم وصالات الأعراس.

بدوره قال مدير جمعية الهلال الأحمر فرع سبها، محمد أبوخزام، إن فرق الجمعية وإدارة الدعم النفسي على تواصل مع الحالات في الحجر، وقدمت لهم الإرشادات والنصائح وسلة غذائية وأدوية ومستلزمات لازمة لهم خلال فترة الحجر.

وطالب أبوخزام، عمداء البلديات في منطقة الجنوب بدعم مركز العزل في سبها، مشيرا إلى أن البلديات تحصلت على أجهزة تنفس اصطناعي، في حين يعاني مركز العزل من نقص في هذه الأجهزة.

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