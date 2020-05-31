“مكافحة الأمراض” يُحذر من تفاقم الوباء في سبها

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عبدالحميد الفاخري، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المدينة بلغ 48 حالة حتى مساء أمس، مضيفا أن أصغر إصابة لرضيع يبلغ من العمر 8 أشهر.

ووصف الفاخري، خلال مؤتمر صحفي بقاعة المجلس البلدي سبها، الفيروس بـ”الشرس” نظرا لعدد الحالات النشطة، مشيرا إلى أنه يمكن انحسار الوباء في حال التزام المواطنين بإجراءات السلامة وحظر التجول والبقاء في المنزل وعدم المخالطة؛ محذرا من ازدياد عدد الحالات في حال عدم الالتزام والتهاون في ذلك.

وفيما كشف الفاخري عن وصول عينات من البلديات المجاورة لإجراء الفحص عليها، طالب المحتجين الذين ترددوا على مركز العزل ومقر إجراء الاختبارات والتحاليل، بضرورة حجر أنفسهم جراء ومخالطتهم للمصابين وأفراد فريق الرصد والاستجابة والعاملين في المقر.

ونوه الفاخري إلى ضرورة الاطلاع على ما ينشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض من بيانات وإحصائيات بخصوص هذه الازمة، موضحا أن أي معلومة تنشر عبر أي مصدر آخر هي مغلوطة وغير رسمية.

وأضاف أن فنيي المركز بسبها يعملون على أحدث جهاز تم توريده قبل 3 أشهر، وتم تدريب فريق من المركز لتشغيله والعمل عليه، ويعتمد عليه في استخراج النتائج حاليا.

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