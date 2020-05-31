تعليم الوفاق تؤجل استئناف الدراسة إلى 18 يوليو المقبل للشهادتين الإعدادية والثانوية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عن تأجيل موعد استئناف الدراسة إلى 18 يوليو المقبل لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، والخامس من سبتمبر القادم لطلبة سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم المكلف محمد عماري اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي، بحضور وكيل الوزارة وعدد من مديري الإدارات المختصة بوزارة التعليم، إلى جانب مديري مراكز التدريب وتطوير التعليم والامتحانات والمناهج التعليمية والتوثيق والمعلومات ومدير مصلحة التفتيش التربوي وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وذكرت الوزارة، أنه بعد النقاش وتبادل مختلف وجهات النظر جرى الاتفاق على أن تكون العودة في مرحلتها الأولى لطلبة الشهادة الثانوية فقط وذلك بداية من 18 يوليو المقبل ولمدة ستة أسابيع، وتكون عودة باقي سنوات النقل وطلبة شهادة إتمام التعليم الأساسي بداية من يوم 5 سبتمبر القادم من خلال فصل دراسي مكثف وبوعاء زمني معدل للحصص اليومية.

حيث وناقش هذا الاجتماع تعديل خطة العودة المدرسية المعلن عنها في وقت سابق، وذلك وفقا لمستجدات الوضع الصحي في البلاد واستناداَ للكتاب الموجه للوزارة من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، وبحث الملاحظات والمقترحات التي أبداها المجتمعين والتي غطت مختلف جوانب العملية التعليمية.

وقال عماري زايد، إن الوزارة حريصة على سلامة وصحة الطلبة والمعلمين، وهي تعمل في ضوء التوصيات الفنية التي تصدر عن اللجنة العلمية المختصة بمتابعة تطورات الوضع الوبائي في البلاد.

كما قدم أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التعليم، عرضا موجزا لموقف مختلف دول العالم من العودة المدرسية وأسلوب إجراء الامتحانات بها بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية الملزمة.

وأكد وكيل وزارة التعليم خلال تصريح لمكتب التواصل والإعلام، أن الوزير محمد عماري زايد سيعقد سلسلة من الاجتماعات في الأسبوعين القادمين لمناقشة الوعاء الزمني وآلية إجراء الامتحانات النصفية والنهائية لمختلف المراحل.

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