المركزية لفرق الرصد والتقصي بالخدمات الصحية بنغازي تسير قافلة طبية لطلبة الكلية العسكرية

بنغازي 31 مايو 2020 (وال) – قامت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية – بنغازي بتسيير قافلة طبية تضم العديد من التخصصات الصحية وذلك لإتمام الإجراءات الصحية والطبية لطلبة الكلية العسكرية العائدين من مناطقهم بعد قضاء الإجازة الدراسية الممنوحة لهم في النصف الأول من هذا العام .

حيث أجريت الفحوصات الطبية اللازمة والتحاليل المطلوبة لطلبة الكلية العسكرية العائدين من مناطقهم، كما قدمت لهم محاضرات قصيرة وتطبيقات عملية عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) ، وعن الطرق الصحيحة في استخدام أدوات الوقاية الشخصية .

كما تم وضع الملصقات التوعوية حول التدابير والإجراءات الوقائية من عدوى فيروس كورونا .

و أثني أمر الكلية العسكرية اللواء أمراجع العمامي على هذا العمل وعلى هذه الاستجابة السريعة من قبل الغرفة المركزية لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتي كانت دائما في الموعد. (وال – بنغازي)

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