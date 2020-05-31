الثني يبحث سير أعمال صيانة آبار المياه ببلدية درنة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم سير أعمال صيانة آبار المياه ببلدية درنة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

واطلع الثني خلال الاجتماع على أعمال الصيانة الجارية لآبار المياه في بلدية درنة، وذلك عقب توريد المضخات الغاطسة لهذه الآبار.

حيث أكد الدرسي أن نسب الإٕنجاز في أعمال الصيانة وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن الانتهاء من أعمال الصيانة سيتم في القريب العاجل.

هذا كما بحث الاجتماع سير عمل باقي مشروعات المؤسسة الوطنية للموارد المائية في كافة البلديات، ونسب الإنجاز فيها والعراقيل والمعوقات التي تواجهها.

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