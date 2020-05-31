الثني يبحث سير أعمال صيانة آبار المياه ببلدية درنة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم سير أعمال صيانة آبار المياه ببلدية درنة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.
واطلع الثني خلال الاجتماع على أعمال الصيانة الجارية لآبار المياه في بلدية درنة، وذلك عقب توريد المضخات الغاطسة لهذه الآبار.
حيث أكد الدرسي أن نسب الإٕنجاز في أعمال الصيانة وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن الانتهاء من أعمال الصيانة سيتم في القريب العاجل.
هذا كما بحث الاجتماع سير عمل باقي مشروعات المؤسسة الوطنية للموارد المائية في كافة البلديات، ونسب الإنجاز فيها والعراقيل والمعوقات التي تواجهها.
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