لودريان يناقش مع السراج وقف سريع للقتال والعودة للعملية السياسية والتدخلات الخارجية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير جان إيف لودريان تواصل اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة في بيان أن مناقشات السراج ولودريان تركزت «على ضرورة العمل من أجل وقف سريع للأعمال العدائية، وإعادة إطلاق العملية السياسية في الإطار الذي وضعه مؤتمر برلين في وقت سابق من هذا العام، ووضع حد لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا».

وأضافت أن وزير الخارجية الفرنسي «شدد على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات في إطار لجنة 5 + 5 من أجل التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية على أساس الاتفاق المعد. في 23 فبراير تحت رعاية الأمم المتحدة» في إشارة للجنة العسكرية المشتركة التي تضم ضباط رفيعي المستوى تابعين لحكومة الوفاق والقيادة العامة.

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