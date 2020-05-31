المرصد السوري: ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا إلى 11,200 مرتزق

ليبيا – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه قد سادت حالة من الفوضى والعصيان في صفوف المرتزقة السوريين المرسلين إلى ليبيا لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة لهم وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي أدعت تقديمها في البداية فضلاً عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين منهم على يد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

المرصد السوري كشف بحسب الموقع الرسمي التابع له أنه وفقاً لإحصائيات المرصد فقد بلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومة التركية 339 من المقاتلين السوريين بينهم 20 طفل دون سن الـ18 كما أنه من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وأشار إلى أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، لافتاً إلى أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور عدة ضمن الأراضي الليبية بالإضافة لوجود قتلى من الجهاديين الأجانب غالبيتهم من جنسيات شمال افريقية.

كما أضاف أنه بالوقت الذي تواصل فيه تركيا تجنيد ونقل المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، فإن الأعداد الحالية للمرتزقة الذين تم إرسالهم من قبل تركيا إلى ليبيا تقدر بنحو 11,200 مرتزق و عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية