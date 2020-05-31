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امغيب: نستغرب التجاهل العربي للمشروع الإستعماري التوسعي بقيادة تركيا في المنطقة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عن إستغرابه من التجاهل العربي للمشروع الاستعماري التوسعي بقيادة تركيا في المنطقة . 

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إن تركيا أردوغان التي تدعي إنها دولة إسلامية تدافع عن العرب والاسلام والمسلمين وتسعى لعودة القدس المحتلة وتستخدم الدين في تخدير الشعوب العربية والإسلامية من أجل ذلك ، كل ما يهمها الآن محاصرة الجيش العربي المصري الجيش القوي الوحيد المتبقي في المنطقة العربية بعد ان إستطاع العدو تدمير كل الجيوش العربية.

واختتم قائلاً :” ألا يجب أن نسأل لمصلحة من يعمل أردوغان وإلى متى يستمر التجاهل العربي لهذا المشروع الاستعماري التوسعي بقيادة تركيا “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • صعبان على جامعة الدول العربية…فأعضاؤها إما:
    1- دول غارقة فى المشاكل ولا تملك من أمرها شئ (سوريا – ليبيا – العراق – اليمن – لبنان – السودان – فلسطين)
    2- دول تدعم التآمر على العرب (قطر)
    3- دول تستقبل أردوغان عدو العرب (تونس – الجزائر)
    4- دول لانسمع لها صوتاً (المغرب – عمان – موريتانيا – الكويت – البحرين)
    ماذا يتبقى؟؟؟
    دائماً (مصر – الإمارات – السعودية) … تلك الدول فقط هى حائط الصد أمام المؤامرة الأردوغانية.

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  • لا تستغرب يا سيادة النائب فليس سكوت العرب لآجل اردوغان ولكن لآجل اسياد اردوغان الذين طلبوا منه التدخل بالنيابه عنهم لانقاذ مشروع الاخوان فصمت العرب لان بريطانيا هي كلف اردوغان والعرب ينظرون لصاحب التكليف وليس للمكلف فلو اردوغان بمحض ارادته تدخل في ليبيا لكان العرب أسترجلوا عليه وأجبروه علي الخروج من ليبيا ولكن ولأن رغبة التدخل في ليبيا رغبه بريطانيا وبمباركه امريكيه فمن تريده ان يعترض من العرب وخاصه اذا كانت الجامعه العربيه مرتهنه لبريطانيا لأنها صنيعة بريطانيا ولازالت تعمل بآوامر من بريطانيا وليست حره في قرارها ولا تصدر أي قرار حتي تتشاور مع بريطانيا وامريكا قبل استصدار اي قرار سيادي عربي لصالح العرب

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