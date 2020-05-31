امغيب: نستغرب التجاهل العربي للمشروع الإستعماري التوسعي بقيادة تركيا في المنطقة

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عن إستغرابه من التجاهل العربي للمشروع الاستعماري التوسعي بقيادة تركيا في المنطقة .

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إن تركيا أردوغان التي تدعي إنها دولة إسلامية تدافع عن العرب والاسلام والمسلمين وتسعى لعودة القدس المحتلة وتستخدم الدين في تخدير الشعوب العربية والإسلامية من أجل ذلك ، كل ما يهمها الآن محاصرة الجيش العربي المصري الجيش القوي الوحيد المتبقي في المنطقة العربية بعد ان إستطاع العدو تدمير كل الجيوش العربية.

واختتم قائلاً :” ألا يجب أن نسأل لمصلحة من يعمل أردوغان وإلى متى يستمر التجاهل العربي لهذا المشروع الاستعماري التوسعي بقيادة تركيا “.

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