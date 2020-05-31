اجتماع موسع لمناقشة أزمة الوقود في سرت

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر اليوم مع مشرف لجنة توزيع الوقود بسرت الرائد أبراهيم عيد ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية الأمن العميد عبد السلام عبد الحفيظ، وناقش الاجتماع آخر المستجدات بشأن ملف الوقود المخصص للمحطات ببلدية سرت، ووضع آلية منظمة لعمل تلك المحطات المستهدفة بالوقود، وكذلك توفير وقود الديزل للمخابز بالتنسيق مع نقابة المخابز.

كما اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر اليوم مع مدير مطار سرت المدني محمد الشرقاوي.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية فقد ناقش الطرفان المختنقات التي تواجه العمل بمطار سرت المدني ومرافقه، وإمكانية العمل على تذليلها بالتنسيق مع مصلحة الطيران المدني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا