مصدر لـ218: وفد من المخابرات الإيطالية يلتقي السراج وباشاغا الأربعاء

مصدر أمني لـ218:

– وفد من المخابرات الإيطالية يصل طرابلس الأربعاء للقاء السراج وباشاغا

– وفد من المخابرات الإيطالية سيصل غدا إلى طرابلس لنقل موظفين اثنين بالسفارة الإيطالية واستبدالهما بآخرين

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