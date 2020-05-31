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مصدر لـ218: وفد من المخابرات الإيطالية يلتقي السراج وباشاغا الأربعاء

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر أمني لـ218:

– وفد من المخابرات الإيطالية يصل طرابلس الأربعاء للقاء السراج وباشاغا

– وفد من المخابرات الإيطالية سيصل غدا إلى طرابلس لنقل موظفين اثنين بالسفارة الإيطالية واستبدالهما بآخرين

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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