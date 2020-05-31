مصدر لـ218: وفد من المخابرات الإيطالية يلتقي السراج وباشاغا الأربعاء

مصدر أمني لـ218:
– وفد من المخابرات الإيطالية يصل طرابلس الأربعاء للقاء السراج وباشاغا
– وفد من المخابرات الإيطالية سيصل غدا إلى طرابلس لنقل موظفين اثنين بالسفارة الإيطالية واستبدالهما بآخرين
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصدر أمني لـ218:
– وفد من المخابرات الإيطالية يصل طرابلس الأربعاء للقاء السراج وباشاغا
– وفد من المخابرات الإيطالية سيصل غدا إلى طرابلس لنقل موظفين اثنين بالسفارة الإيطالية واستبدالهما بآخرين
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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