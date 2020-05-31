الجيش يصد الهجوم السابع للوفاق بمحوري كوبري المطار وشارع الغاز

قالت شعبة الإعلام الحربي، الأحد، إن قوات الجيش صدت هجوما لقوات الوفاق في محاور كوبري المطار وشارع الغاز، مبينة أن الهجوم هو السابع، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات في محور الكازيرما.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي، أن قوات الوفاق حاولت التقدم اليوم مدعومة بعدد كبير من مرتزقة تركيا، باتجاه كوبري المطار للدخول لمنطقة الكايخ، مبينة أنه تم صد الهجوم في خلال دقائق.

وأشارت إلى أن محور عين زارة شهد محاولة من جانب الوفاق للتقدم في محاولة لتخفيف الضغط في باقي المحاور، وتشتيت قوات الجيش، قبل أن تتعامل معهم سرية الكورنت.